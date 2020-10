Donald Trump n'est pas sous oxygène selon son médecin, mais ses proches s'inquiètent!

Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé vendredi matin que sa femme et lui étaient atteints de la COVID-19.

Celui qui minimise l'ampleur de la pandémie depuis le tout début aurait possiblement attrapé le virus par son assistante particulière et conseillère de la première heure Hope Hicks (qui a reçu un diagnostic positif jeudi), qui l'aidait dans la préparation du débat de mardi dernier.



BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images



Donald Trump est monté à bord de l’hélicoptère présidentiel Marine One hier soir afin de se rendre à l’hôpital militaire Walter Reed, où il doit passer quelques jours afin d'y être hospitalisé.

Hier, en soirée, le docteur Sean Conley, médecin de la Maison-Blanche, a confié que le président se portait bien et recevait un traitement expérimental.

«Il n’a pas besoin d’oxygène supplémentaire, mais en consultation avec des spécialistes, nous avons choisi de commencer un traitement par remdésivir. Il a terminé sa première dose et se repose confortablement!»

Différent son de cloche du côté d'une source proche du président, qui précise que son état est bien plus grave qu'on ne souhaite le faire paraître et que son entourage s'inquiète:

«Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants, et les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous n’avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement!»



Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!