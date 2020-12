Ellen DeGeneres testée positive à la COVID-19

Ellen DeGeneres a testée positive à la COVID-19.



La célèbre animatrice et productrice a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce jeudi.

La star s'est aussitôt placée en isolement. La production de son émission, The Ellen DeGeneres Show, est donc mise sur pause jusqu'en janvier.



« Bonjour à tous. Je veux vous dire que j'ai été testée positive à la COVID-19. Heureusement, je me sens bien en ce moment. Tous ceux avec qui j'ai été en contact ont été avisés et je suis les règles de la santé publique. On se retrouve au retour des Fêtes. Restez en santé et en sécurité », a écrit Ellen DeGeneres dans une publication sur son compte Instagram.



L'année 2020 n'aura pas été facile pour Ellen DeGeneres. Rappelons que son talk-show a fait l'objet d'une enquête cet été à la suite des témoignages de onze personnes dans un reportage choc de BuzzFeedNews. Les employés de la star affirmaient vivre dans un climat de peur et d'intimidation où de nombreux commentaires racistes pouvaient être entendus. La vedette a ensuite présenté des excuses à ses employés et au public.





Steve Granitz/WireImage/Getty Images

Tout comme Ellen DeGeneres, de nombreuses stars américaines ont contracté le coronavirus dans les derniers mois, dont le président des États-Unis Donald Trump et sa femme Melania, les acteurs Dwayne «The Rock» Johnson et Robert Pattinson.



