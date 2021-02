Ellie Goulding est enceinte de son premier enfant!

Ellie Goulding sera bientôt maman!



La célèbre chanteuse attend son premier enfant avec son mari, Caspar Jopling.



Enceinte de 30 semaines, la star a choisi d'annoncer la bonne nouvelle en entrevue avec le magazine Vogue.



Voyez les magnifiques clichés du ventre arrondi d'Ellie Goulding (utilisez la flèche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



« Ce n'était pas le plan. L’idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être possible. Devenir enceinte m'a fait me sentir humaine. [...] J'en profite. Mon mari en profite », a confié la star à la publication.



On peut également voir d'autres photos de la future maman sur son compte Instagram officiel :



Elle est sublime! On lui souhaite une merveilleuse fin de grossesse!



Saviez-vous qu'Ellie Goulding était très proche de la princesse Eugenie? La popstar était d'ailleurs au mariage de cette dernière en 2018!





Max Mumby/Indigo - Getty Images



D'ailleurs, la petite fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip est devenue maman le 9 février dernier et a mis au monde un mignon petit garçon! Découvrez maintenant le prénom de son fils!



