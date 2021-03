Emma Stone a donné naissance à son premier enfant

Emma Stone et son époux, Dave McCary, ont accueilli leur premier enfant un peu plus tôt ce mois-ci!

Selon les informations rapportées par TMZ, l'actrice oscarisée de 32 ans a accouché le 13 mars dernier à Los Angeles.



On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille.



Les nouveaux parents n'ont pas encore révélé le prénom choisi pour leur bébé. On a également hâte de voir une première photo de leur petit trésor!



Rappelons que la grossesse d'Emma Stone avait été confirmée en janvier dernier alors que des photos dévoilant son ventre arrondi avaient été publiées par le Daily Mail.

Jean Baptiste Lacroix - Getty Images



On pourra bientôt voir Emma Stone au cinéma dans le très attendu Cruella des studios Disney!

Le nouveau film se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, et suit Estella, une jeune arnaqueuse intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Estella se lie d'amitié avec de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal et ensemble ils s’établissent, à leur façon, dans les rues de Londres. Un jour, le flair d'Estella pour la mode attire l'attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode d’une dangereuse élégance incarnée par Emma Thompson. Leur relation déclenche une série d'événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté cruel et à devenir la méchante Cruella, brillante et un peu démente!



Voyez maintenant la bande-annonce remplie d'action.



