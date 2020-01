Feux en Australie : ces stars au grand coeur ont fait de généreux dons

Les vedettes de partout dans le monde se mobilisent contre les feux de forêt en Australie.

Plusieurs stars ont accepté de donner des milliers de dollars, parfois même des millions, pour soutenir les pompiers et les victimes de ces incendies dévastateurs. Voici la liste des personnalités au grand coeur qui ont fait des dons afin d'aider l'Australie pendant cette situation d'urgence :

Sir Elton John

Le « Rocketman » a offert 1 million de dollars américains pour combattre les feux de forêt.

Elton John a annoncé le montant alors qu'il était en concert à Sydney, en Australie.

Margot Robbie

La star de Once Upon A Time In Hollywood, qui est Australienne, a fait un don dont le montant demeure inconnu.

Margot Robbie a supplié ses fans de faire de même, s'ils le peuvent, afin que la nouvelle génération puisse « avoir le genre d'enfance qu'elle a été si chanceuse de vivre ».

Kylie Jenner

La jeune milliardaire a fait un don de 1,5 million de dollars américains.

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth est Australien et habite toujours ce magnifique pays.

Il a offert 1 million de dollars américains afin de venir en aide aux victimes et aux pompiers.

Lizzo

Lizzo est en tournée australienne, ces jours-ci, et considère que les incendies qui affectent le pays représentent une « crise globale ».

Elle a fait un don dont le montant n'est pas connu.

Kylie Minogue

Kylie Minogue et sa famille, qui sont Australiens, ont offert 500 000 $ américains pour soutenir les pompiers.

Selena Gomez

Selena Gomez a fait un don de 3 millions de dollars américains.

Celle qui a lancé son nouvel album Rare vendredi invite ceux qui peuvent donner à le faire eux aussi.

Pink

Pink a offert 500 000 dollars américains afin de venir en aide aux pompiers « qui travaillent extrêmement fort pour tenter de contenir le brasier ».

Hilary Duff

Hilary Duff et son époux ont pris un moment pendant leur lune de miel pour faire un don important.

Le montant n'est pas connu.

Nicole Kidman et Keith Urban

Le célèbre couple originaire de l'Océanie a fait un don de 500 000 dollars américains.

De leur côté, Céline Dion et Ellen DeGeneres ont elles aussi fait leur part en invitant leurs millions de fans à travers le monde à donner généreusement.