Framing Britney Spears: le documentaire-choc arrive sur Crave!

Le documentaire-choc Framing Britney Spears arrive ce vendredi 26 février sur Crave!

Ce long métrage du New York Times, sorti au début du mois, fait la lumière sur l'aberration légale emprisonnant la superstar, qui est sous la tutelle de son père qui gère tous ses avoirs et examine toutes ses décisions. On y déplore également la façon dont les médias et l'entourage de Britney Spears l'ont traitée.

Framing Britney Spears sera enfin disponible au Canada et ce, en exclusivité sur l'offre de base de Crave.

Depuis que le documentaire a été dévoilé aux États-Unis, de nombreuses célébrités ont demandé pardon à la chanteuse.

Son ex, Justin Timberlake, lui a écrit une lettre ouverte dans laquelle il s'excuse « pour les fois dans sa vie où ses actions ont contribué au problème, quand il a dit des choses qu'il n’aurait pas du dire ou qu'il rien dit quand il aurait pu défendre ce qui était juste. » Vous pouvez lire la lettre entière sur enVedette.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

De son côté, le conjoint actuel de Britney Spears, Sam Asghari, a parlé publiquement de la situation de son amoureuse pour la toute première fois.

Il a entre autres déclaré que son père, Jamie Spears, « est une grosse m*rde » de faire vivre cet enfer à Britney.

Britney et son père, Jamie. Jean Baptiste Lacroix/WireImage via Getty Images

Pour mieux comprendre toute cette situation aussi tragique que complexe, on vous suggère fortement de regarder le documentaire-choc Framing Britney Spears dès vendredi sur Crave!

