Grammys 2021 : voyez les plus beaux looks sur le tapis rouge!

C'était les Grammy Awards 2021 dimanche soir!



La prestigieuse cérémonie de remise de prix a eu lieu À Los Angeles dans des conditions exceptionnelles afin de respecter les consignes sanitaires.

Les stars qui ont défilé sur le tapis rouge, juste avant le gala, étaient vêtues de tenues plus magnifiques les unes que les autres.



Voici les plus beaux looks du tapis rouge des Grammys 2021 :

Taylor Swift





Kevin Mazur - Getty Images



Dua Lipa





Kevin Mazur - Getty Images

Megan Thee Stallion





Kevin Mazur - Getty Images



Harry Styles





Kevin Mazur - Getty Images



Lizzo





Kevin Mazur - Getty Images



Jhene Aiko





Kevin Mazur - Getty Images





Kaytranada





Kevin Mazur - Getty Images

Maren Morris





Kevin Mazur - Getty Images



Doja Cat





Kevin Mazur - Getty Images



H.E.R.





Kevin Mazur - Getty Images



Billie Eilish





Kevin Mazur - Getty Images



Noah Cyrus





Kevin Mazur - Getty Images



Le DJ montréalais Kaytranada s'est démarqué hier en remportant 2 Grammy. Il s'agit de ses deux premiers prix Grammy en carrière!



Découvrez également les plus beaux styles de vos stars favorites à la cérémonie des Golden Globes 2021!



Vous aimerez aussi :