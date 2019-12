Greta Thunberg est la personnalité de l'année du magazine Time

La militante du climat Greta Thunberg est la personnalité de l'année 2019 du magazine Time.



La jeune fille de 16 ans, qui a commencé à l'été 2018 à manifester seule pour le climent tous les vendredis devant le Parlement suédois, pose à la une de la publication avec le titre «Le pouvoir de la jeunesse».



