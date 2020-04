Harvey Weinstein de nouveau inculpé pour agression sexuelle

Vendredi, Harvey Weinstein a été inculpé pour une troisième affaire d'agression sexuelle!

«Nous continuons à construire et à renforcer notre dossier», a annoncé la procureure de Los Angeles, Jackie Lacey.

Déjà emprisonné dans l’État de New York après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol (il purge présentement une peine de 23 ans), le producteur déchu est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme restée anonyme à Beverly Hills, en mai 2010.

Cette nouvelle accusation d'agression sexuelle s'ajoute à deux autres inculpations annoncées en janvier dernier. Évidemment, Harvey Weinstein nie les faits en bloc et continue de dire que toutes les relations qu'il a entrenues au cours de sa vie étaient consenties.



Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images



Rappelons que l'homme de 68 ans a été un producteur très important à Hollywood et ce, pendant de nombreuses années. Plus de 90 femmes ont dénoncé ses inconduites sexuelles, ses menaces et abus de pouvoir au cours des dernières années, lançant du même coup le mouvement #MeToo. Parmi ses présumées victimes, on compte les célèbres actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Heather Graham, Kate Beckinsale, Rose McGowan et Lupita Nyong’o.

Dans un tout ordre d'idée... Harvey Weinstein, qui avait contracté la COVID-19 il y a quelques semaines, est vraisemblablement guéri et ne présente plus de symptômes de la maladie!