Jennifer Lopez célèbre son 51e anniversaire aujourd'hui!

Joyeux anniversaire Jennifer Lopez! En ce 24 juillet 2020, elle célèbre ses 51 ans!



Chanteuse, actrice, productrice, femme d'affaires... La superstar latino-américaine a su se réinventer au fil des années et marquer la vie de plusieurs.



Avec plus de 50 millions d'albums vendus et une fortune personnelle estimée à 400 millions de dollars, JLo est l'une des vedettes les plus influentes du monde!



Afin de souligner cette journée spéciale, l'équipe d'enVedette revisite ses meilleurs vidéoclips au fil des années :



If You Had My Love (1999)







Love Don't Cost A Thing (2001)

I'm Real (2001)



Jenny From The Block (2002)



Get Right (2005)



Do It Well (2007)

On The Floor (2011)



I'm Into You (2011)



First Love (2014)



Booty (2014)



Ain't Your Mama (2016)



El Anillo (2018)



Dinero (2018)



Bonne fête Jennifer Lopez!



La diva a récemment profité de l'arrivée de l'été lors d'une excursion en bateau sur la mer avec ses proches. Voyez les portraits sexy de la vedette ici!



