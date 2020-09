Jennifer Lopez publie une rare photo avec son amoureux et leurs enfants!

Jennifer Lopez est notre vedette du jour!



À l'occasion de la Fête du travail, la célèbre chanteuse a publié une rare photo avec son amoureux Alex Rodriguez et leurs enfants.



Sur la magnifique image, on peut voir les jumeaux de Jennifer Lopez, Emme et Max, ainsi que les filles d'Alex Rodriguez, Nathasha et Ella.



Voyez le superbe portrait de la diva et sa famille :



Quelle belle famille! Leur bonheur est contagieux!



Jennifer Lopez et son chéri Alex Rodriguez ont fait l'acquisition cet été d'une magnifique villa en bord de mer à 40 millions de dollars. Découvrez maintenant les superbes photos de la spectaculaire demeure.



Jennifer Lopez a célébré son 51e anniversaire en juillet dernier. Pour l'occasion, découvrez ses meilleurs vidéoclips au fil des années!





Dimitrios Kambouris - Getty Images



