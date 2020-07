Kate Middleton et le prince William annoncent une excellente nouvelle!

Kate Middleton et le prince William nous offrent la bonne action du jour!

Le couple royal s'apprête à poser leur plus grand geste de charité en carrière au sein de leur fondation, The Royal Fundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

Kate Middleton et le prince William donneront 2 millions de dollars qui seront répartis dans 10 organismes qui oeuvrent en santé mentale et auprès des intervenants en santé de première ligne au Royaume-Uni.

Ce don important est rendu possible grâce à un fonds mis en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Samir Hussein/WireImage via Getty Images

Le célèbre couple a annoncé la grande nouvelle sur leur compte Twitter officiel, hier soir, dévoilant du même coup de superbes photos :

The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge has granted nearly £1.8 million to 10 leading charities at the heart of mental health and frontline support through a bespoke fund set up as part of the organisation’s response to COVID-19.https://t.co/KncevCNway pic.twitter.com/KoTgGwi1xz