Kate Middleton révèle le péché mignon du prince William!

Kate Middleton nous a fait craquer, aujourd'hui!

La duchesse de Cambridge a dévoilé le péché mignon de son époux, le prince William, pendant une vidéoconférence avec l'école Casterton Primary Academy. Le couple royal en a profité pour remercier les enseignants et le personnel des établissements scolaires pour leur travail exceptionnel pendant la crise de la COVID-19.

Yesterday, their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Cambridge spoke to staff and pupils of @Place2Be partner school @ShineCasterton, and thanked teachers and school staff for their hard work and dedication. 🙏



Read more 👉 https://t.co/ft5YaHeBay pic.twitter.com/xN4M7K2ApM