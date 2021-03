Kate Middleton : sa soeur Pippa est maman pour la deuxième fois!

Pippa Middleton est maman pour la deuxième fois!



Selon les informations révélées par People, la soeur de Kate Middleton et son époux James Matthews ont accueilli leur deuxième enfant ce lundi 15 mars 2021.



Il s'agit d'une petite fille prénommé Grace Elizabeth Jane. Le bébé partage son deuxième prénom avec sa tante Kate, née Catherine Elizabeth Alexandra Mary, et sa cousine, la princesse Charlotte, qui a respectivement pour second et troisième prénoms Elizabeth Diana.



Une source proche de la famille a révélé à la publication : « Elle est parfaite, toute la famille est ravie d'une arrivée aussi heureuse ».





Pool/Samir Hussein - Getty Images



On leur souhaite tout le bonheur du monde!



Rappelons que Pippa Middleton et James Matthews sont également les heureux parents du petit Arthur, né en octobre 2018.





WPA Pool - Getty Images



Sur une autre note, le prince William a brisé le silence la semaine dernière, suite à l'entrevue de son frère Harry et sa femme Meghan Markle avec Oprah Winfrey.



Le duc de Cambridge a défendu la famille royale britannique contre les accusations de racisme portées le duc et la duchesse de Sussex. Découvrez maintenant ce qu'il avait à dire.





Vous aimerez aussi :