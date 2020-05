Kate Middleton se vide le coeur sur l’école à la maison: «C’est très dur»

Kate Middleton est une duchesse, mariée à un prince et maman de deux petits princes et d'une princesse... mais cela ne l'empêche pas d'être tout à fait comme nous!

Comme au Canada, pendant la crise de la COVID-19, toutes les écoles du Royaume-Uni sont fermées.

Résultat : Kate Middleton doit enseigner à la maison à ses deux enfants d'âge scolaire, le prince George et la princesse Charlotte, jusqu'à la réouverture de leur école!

Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Une situation académique qui est loin de plaire au gamin de 6 ans.

La duchesse de Cambridge s'est ouvert sur cette réalité temporaire en entrevue sur FaceTime avec This Morning, aujourd'hui, déclarant qu'elle trouvait cela très difficile :

« Je suis certaine que vous vivez la même chose de votre coté avec vos familles mais on est encore coincés à faire l’école à la maison. [...] George devient très contrarié parce qu’il veut faire tous les projets de Charlotte... Faire des bricolages d’araignées, c’est beaucoup plus cool que d’apprendre à écrire. Oui, c’est vraiment dur. [...] C’est vraiment très difficile.... C’est dur d’expliquer à des enfants de 5 et 6 ans, presque 7, ce qui se passe en ce moment. Mais les écoles sont géniales et supportent les élèves donc, ce sont des moments difficiles mais on reçoit leur soutien. »

On admire l'authenticité de Kate Middleton, qui n'hésite pas à parler de sa réalité familiale même s'ils font partie de la famille royale.

