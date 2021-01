Kate Middleton: son 39e anniversaire souligné d’une adorable façon

Kate Middleton a soufflé ses 39 bougies samedi dernier!

La duchesse de Cambridge a célébré son anniversaire entourée de son époux, le prince William, et de leurs trois enfants, la princesse Charlotte et les princes Louis et George.

Alors qu'elle s'attendait à passer une journée plutôt tranquille, pandémie oblige, Kate Middleton a eu une adorable surprise : sa famille immédiate lui a préparé un goûter pour prendre le thé à l'anglaise!

Ses enfants et son mari ont préparé une petite réception et ont souligné son anniversaire dans leur maison de campagne, Amner Hall, dans le Norfolk.

Une source a raconté au magazine People que le prince William est habituellement celui qui prépare le thé à la maison. Il était donc plus qu'heureux de préparer un goûter pour sa douce à l'occasion de sa fête!

Habituellement, Kate Middleton adore recevoir ses amis et ses parents à la maison pour son anniversaire. Évidemment, avec le confinement mis en place au Royaume-Uni pour tenter de freiner la crise de COVID-19, ces célébrations habituelles n'ont pu avoir lieu.

