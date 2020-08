Katy Perry et Orlando Bloom sont parents: voyez une première photo de leur bébé!

Katy Perry et Orlando Bloom sont parents!



La populaire chanteuse a accouché d'une petite fille en parfaite santé prénommée Daisy Dove!



Le couple de stars a annoncé la bonne nouvelle mercredi soir sur les réseaux sociaux d'Unicef, dont ils sont tous les deux des ambassadeurs.



« Nous flottons avec amour et émerveillement après l'arrivée en sécurité et en bonne santé de notre fille », ont écrit les amoureux en légende de la toute première photo de leur bébé.



Dans la suite du communiqué, Katy Perry et Orlando Bloom demandent à leurs fans de soutenir l'Unicef et ainsi venir en aide à ceux qui n'ont pas eu la chance d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions, encore moins pendant la pandémie de COVID-19.



« Des communautés à travers le monde sont toujours confrontées à un manque de soignants et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né perd la vie, la plupart du temps des suites de causes évitables. [...] En tant que parents d'un petit bébé, cette situation brise nos coeurs puisque nous compatissons avec les difficultés des autres paents, aujourd'hui plus que jamais », explique le couple.



Il s'agit du premier enfant de Katy Perry. Orlando Bloom est déjà déjà père d'un garçon prénommé Flynn, âgé de 9 ans, dont la maman est le mannequin australien Miranda Kerr.



Toutes nos félicitations aux parents! On leur souhaite énormément de bonheur!





Getty Images



Katy Perry lancera son nouvel album, Smile, ce soir à minuit! Découvrez le vidéoclip de la pièce Daisies, dans lequel elle apparaît complètement nue!



Vous aimerez aussi :