Katy Perry : une touchante déclaration d'amour à Orlando Bloom!

Katy Perry et Orlando Bloom sont nos vedettes du jour!



Le populaire acteur célèbre aujourd'hui son 44e anniversaire. Afin de souligner cette journée spéciale, la chanteuse a fait une touchante déclaration à son amoureux sur les réseaux sociaux accompagnée d'adorables photos :



« Un 44e anniversaire heureux à mon amour, le brillant père de ma petite colombe, un miroir qui me voit et me reflète ce que je ne peux pas encore voir. Merci de toujours redescendre avec moi et de ne jamais me taper dessus. Tellement heureuse que ma lune ait trouvé son soleil. Je t'aime mon monde entier... »



Voici les superbes photos du couple (utilisez la flèche blanche à droite au centre de la publication pour voir toutes les images) :



Quel beau couple!

Rappelons que Katy Perry et son amoureux Orlando Bloom ont accueilli leur premier enfant ensemble le 26 août dernier. Leur petite fille, prénommée Daisy Dove, est en parfaite santé. Voyez maintenant une première photo du bébé!

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty IMages



En terminant, Katy Perry a lancé en fin d'année un nouveau vidéoclip pour la chanson Not The End Of The World, mettant en vedette l'actrice Zooey Deschanel. L'extrait se retrouve sur son plus récent disque



On vous invite à réécouter les images ci-dessous :







