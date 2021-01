Katy Perry : voyez sa touchante performance à l'investiture de Joe Biden!

Katy Perry a offert une touchante performance, mercredi soir, lors du spectacle de clôture de la cérémonie d'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris.



La star a interprété son succès «Firework» alors que d'impressionnants feux d'artifices étaient lancés derrière elle.



Revoyez ci-dessous les images de l'émission spéciale «Celebrating America» :







On a des frissons!



Katy Perry a dévoilé de superbes photos de son look, sur son compte Instagram. Elle était très élégante et stylée dans un superbe manteau en cachemire blanc, un corset en satin et une jupe longue, créés sur mesure par le designer Thom Browne.



Le fiancé de Katy Perry, l'acteur Orlando Bloom, a partagé avec émotion ce moment incroyable sur les réseaux sociaux.



« Un jour, notre petite fille grandira et verra sa mère jouer son rôle dans un moment de l'histoire, qui nous l'espérons apportera du réconfort, de l'union, de l'espoir, de l'amour. Un fier partenaire avec une larme de joie », a-t-il écrit.



Lady Gaga a chanté l'hymne national américain au cours de la journée d'hier, alors que le nouveau président prêtait serment. Avec son timbre unique et sa voix puissante, la chanteuse a fait vibrer les téléspectateurs du monde entier. Revoyez son émouvante performance maintenant.





Drew Angerer/Getty Images



