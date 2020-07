Kelly Preston, la femme de John Travolta, est décédée à 57 ans

L'actrice Kelly Preston est décédée ce dimanche, à 57 ans, après une bataille de deux ans contre un cancer du sein.



C'est son célèbre époux John Travolta qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, tôt lundi matin.



« Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers les médecins et les infirmiers du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, mais aussi envers ses nombreux amis et êtres aimés qui ont été à ses côtés. Nous nous souviendrons toujours de l'amour et la vie de Kelly. Je vais prendre du temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, donc pardonnez-moi à l'avance si vous n'entendez pas parler de nous pendant un moment. Sachez cependant que je ressentirai votre amour dans les semaines et mois à venir. »



La fille de Kelly Preston, Ella Travolta, a publié un touchant texte en hommage à sa mère sur les réseaux sociaux : « Quiconque a la chance de te connaître ou d'avoir déjà été en ta présence s'entendra pour dire que tu as une lueur et une lumière qui ne cessent de briller et qui font que ton entourage se sent instantanément heureux. Merci d'avoir été là pour moi quoi qu'il arrive. Merci pour ton amour. Merci pour ton aide et merci d'avoir fait de ce monde un monde meilleur. Tu as rendu la vie si belle et je sais que tu continueras à le faire pour toujours. Je t'aime tellement maman. »



Rappelons que John Travolta et Kelly Preston se sont mariés en 1991. Le populaire couple a eu trois enfants ensemble : Jett (décédé en 2009 à l'âge de 16 ans), Ella (20 ans) et Benjamin (9 ans).





Dave Kotinsky/Getty images



Toutes nos condoléances à la famille, amis et proches de Kelly Preston.



