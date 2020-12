Khloé Kardashian pose seins nus sur de nouvelles photos!

Khloé Kardashian a dévoilé de nouvelles photos sexy, cette semaine, sur Instagram!



Sur les images, la star de téléréalité pose seins nus pour une nouvelle campagne publicitaire de sa marque Good American.

Le résultat est absolument magnifique.



Voici les sublimes photos de Khloé Kardashian :



Elle est renversante, n'est-ce pas?



Khloé Kardashian profite des vacances de Noël avec sa petite fille True! Voici quelques adorables clichés du duo mère-fille :

Un peu plus tôt cette année, Khloé Kardashian a révélé avoir contracté la COVID-19 dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians. Les symptômes de la vedette étaient si mauvais que sa mère, Kris Jenner, a appelé de nombreux médecins pour obtenir de l'aide.





Getty Images/David Crotty



