Kim Kardashian est officiellement milliardaire

Kim Kardashian est désormais milliardaire!

La grande nouvelle a été officiellement annoncée par le prestigieux magazine Forbes, aujourd'hui. La star, qui a été révélée au public alors qu'elle était l'assistante de Paris Hilton, a bâti elle-même sa fortune.

Une partie de ses revenus vient évidemment de sa présence dans la télé-réalité Keeping Up With The Kardashians, qui lui rapporte 10 millions de dollars par années depuis 2012.

Grâce à ses compagnies, l'une de gaines qui se nomme SKIMS et l'autre de maquillage, KKW Beauty, Kim Kardashian a atteint cette année le statut de milliardaire.

Voici le publication de Forbes annonçant l'entrée de la vedette dans ce club sélect :

« Kim Kardashian West est officiellement une milliardaire. Lorsqu'elle a été mentionnée pour la première fois dans les pages de Forbes en 2011, il s'agissait simplement d'un calcul de ses abonnés Twitter: 6,6 millions, un peu moins que Barack Obama et un peu plus qu'Ashton Kutcher. Cinq ans plus tard, elle a fait la couverture de Forbes grâce à son application mobile, qui lui a permis de gagner 51 millions de dollars cette année-là. Maintenant, elle rejoint officiellement la liste des milliardaires du monde pour la première fois. Forbes estime que Kardashian West vaut désormais 1 milliard de dollars, contre 780 millions de dollars en octobre dernier, grâce à deux entreprises lucratives - KKW Beauty et Skims - ainsi que des liquidités provenant de la télé-réalité et des contrats d'approbation, et un certain nombre d'investissements plus modestes. »

Au niveau personnel, on a récemment appris que Kim Kardashian et Kanye West se séparaient. C'est la célèbre brunette qui gardera leur magnifique maison de Californie.

Selon ce que rapporte TMZ, Kanye West et Kim Kardashian sont en bons termes. Cette dernière demande la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (21 mois).

