Kim Kardashian et Kanye West divorcent

Kim Kardashian et Kanye West, c'est fini!

La star de télé-réalité a officiellement demandé le divorce. Ils étaient mariés depuis 7 ans.

Selon ce que rapporte TMZ, Kanye West et Kim Kardashian sont en bons termes.

Cette dernière demande la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (21 mois).

Le célèbre rappeur serait en accord avec cette demande légale et les deux parties veulent réussir leur co-parentalité suite à leur séparation.

Kim et Kanye seraient actuellement en train d'évaluer les possibilités quant à leur entente prénuptiale et leur propriété.

Cette nouvelle survient un mois après ques plusieurs médias américains aient rapporté que le couple ne vivait plus ensemble depuis des mois.

« Kanye sait que c'est fini avec Kim. Elle en a eu assez et elle lui a dit qu'elle voulait de l'espace pour déterminer le futur. Il va bien. Il est triste mais il va bien. Il sait que l'inévitable va arriver et il sait que c'est pour bientôt. [...] Ils font tout pour que ça reste discret mais c'est fini entre eux. Kim a engagé l'avocate Laura Wasser et ils sont en discussion pour trouver un accord », a révélé une source à People au début du mois de janvier 2021.

Le couple a vécu des derniers mois difficiles après que Kanye West ait déclaré dans une série de messages troublants publiés sur Twitter que sa femme, Kim Kardashian, voulait le faire « enfermer ». Il expliquait qu'elle avait contacté un psychiatre et que son plan était de le faire hospitaliser en psychiatrie contre son gré.

Les deux célébrités étaient ensemble depuis 2012.

