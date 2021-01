Après 6 ans de mariage, Kim Kardashian et Kanye West seraient sur le point de divorcer.



Plusieurs médias américains rapportent que le couple ne vivrait plus ensemble depuis des mois. La star de téléréalité n'a cependant pas encore fait de demande officielle et aucune décision finale n'aurait été encore prise.



« Kanye sait que c'est fini avec Kim. Elle en a eu assez et elle lui a dit qu'elle voulait de l'espace pour déterminer le futur. Il va bien. Il est triste mais il va bien. Il sait que l'inévitable va arriver et il sait que c'est pour bientôt. [...] Ils font tout pour que ça reste discret mais c'est fini entre eux. Kim a engagé l'avocate Laura Wasser et ils sont en discussion pour trouver un accord », a révélé une source à People.



Plusieurs ont remarqué que Kanye West était absent de ses dernières publications de Kim Kardashian sur Instagram, notamment pendant les Fêtes. La femme d'affaires se trouve actuellement en Californie alors que son mari se trouverait au Wyoming.



Le couple a vécu des derniers mois difficiles après que Kanye West ait déclaré dans une série de messages troublants publiés sur Twitter que sa femme, Kim Kardashian, voulait le faire « enfermer ». Il expliquait qu'elle avait contacté un psychiatre et que son plan était de le faire hospitaliser en psychiatrie contre son gré.

En couple depuis 2012, Kim Kardashian et Kanye West ont quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (20 mois).



Vous aimerez aussi :