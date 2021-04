Kirsten Dunst est enceinte et dévoile son joli ventre arrondi!

Kirsten Dunst est enceinte!



La star attend son deuxième enfant avec son amoureux, l'acteur Jesse Plemons!

C'est en prenant la pose dans le magazine de mode américain W que la populaire actrice a annoncé la bonne nouvelle.



Sur la magnifique image, Kirsten Dunst dévoile son joli ventre arrondi dans une robe blanche légèrement transparente.



Voyez le superbe portrait ci-dessous :



Rappelons que Kirsten Dunst et Jesse Plemons sont déjà les heureux parents du petit Ennis, qui fêtera ses 3 ans en mai prochain!



Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de la série Fargo en 2016. Ils se sont fiancés un an plus tard.

Emma McIntyre - Getty Images



Toutes nos félicitations au couple!

On souhaite une merveilleuse grossesse à Kirsten Dunst!



Une autre star internationale a récemment annoncé sa grossesse en publiant de sublimes photos de son baby bump. Découvrez de qui il s'agit maintenant!



Vous aimerez aussi :