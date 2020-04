Kylie Jenner magnifique et sensuelle en bikini au bord de la piscine

Kylie Jenner profite de la quarantaine pour se faire bronzer au soleil!



Confinée à la maison, la jeune milliardaire a enflammé notre fil d'actualités Instagram avec une superbe vidéo au bord de la piscine. La nouvelle maman est magnifique et sensuelle!



Voyez la vidéo sexy ci-dessous, qui a été visionnée par plus de 27 millions d'internautes en moins de 24 heures :



On aimerait bien être isolé dans son manoir avec elle!



La demi-soeur de Kim Kardashian s'est récemment offert une nouvelle propriété de luxe dans le quartier chic de Holmby Hills, dans le secteur de Westwood, pour la somme de 36,5 millions de dollars. Selon Variety, cette demeure est étendue sur plus de 1400 mètres carrés et comprend sept chambres. La vie est belle pour la superstar!

Rappelons que Kylie Jenner a fait un don d'un million de dollars en mars dernier pour venir en aide aux hôpitaux de Los Angeles. Cette somme importante permettra d'acheter des masques et d'autres équipements de protection pour le personnel soignant de la région. De nombreuses vedettes américaines ont également versé des montants d'argent importants pour venir en aide aux organismes dans le besoin pendant la crise. Découvrez maintenant la liste de ces personnalités au grand coeur.



