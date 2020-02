L'écrivaine Mary Higgins Clark est décédée

C'est avec tristesse que l'on apprend la mort de la célèbre écrivaine Mary Higgins Clark.

Reine incontestée du suspense, l'écrivaine s'est éteinte hier à l'âge de 92 ans, entourée de sa famille et ses amis. C'est son éditeur Simon & Schuster qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel:

«Elle était unique. Personne n’a jamais été aussi connecté à ses lecteurs: elle les comprenait comme s’ils étaient des membres de sa propre famille. Elle savait avec certitude ce qu’ils voulaient lire, et ce qu’ils ne voulaient pas lire. Et pourtant elle réussissait à les surprendre à chaque nouveau livre. C’était la Reine du suspense», a dévoilé son éditeur de longue date Michael Korda.

Mary Higgins Clark laissera en héritage pas moins d'une cinquantaine de livres qui se sont écoulés aux quatre coins du globe à plus de cent millions d’exemplaires. On peut dire que l'écrivaine était parmi les plus productives puisqu'elle écrivait un livre par année depuis son tout premier best-seller en 1975, La maison du guet.



Plusieurs de ses romans policiers (qui ont été traduits en 35 langues), ont été adaptés pour le grand écran ainsi que la télévision: on peut penser au livre La nuit du renard (A Stranger is Watching, Sean S. Cunningham, 1982), La maison du guet (Where are The Childen, Bruce Malmuth, 1986) et Nous n’irons plus au bois (All around The Town, Paolo Barzman, 2002).

La romancière a remporté de nombreux prix et distinctions et cosigné cinq romans avec sa fille Carol (sur la photo ci-dessus). Elle laisse dans le deuil cinq enfants.



Toutes nos condoléances à sa famille, amis et proches dans ce moment plus qu'éprouvant!



