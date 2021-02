La princesse Eugenie a donné naissance à un nouveau bébé royal!

La famille royale s'est agrandie aujourd'hui! La princesse Eugenie a donné naissance à son premier enfant avec son époux, Jack Brooksbank.

Le bébé et la célèbre maman se portent bien.

La bonne nouvelle a été annoncée ce midi sur le compte Twitter officiel de la famille royale :

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.



Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N