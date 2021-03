La princesse Eugenie dévoile de superbes photos de son bébé!

La princesse Eugenie et son époux, Jack Brooksbank, ont accueilli leur premier enfant en février dernier!

La célèbre maman nous a fait plaisir, cette semaine, en dévoilant de nouvelles photos de son garçon sur son compte Instagram officiel.

Ce dernier est tout simplement adorable dans un pull en tricot blanc brodé de son nom en bleu.



Voici les images du petit August Philip Hawke Brooksbank (utilisez la petite flèche blanche, au centre à droite de la publication, pour voir l'autre photo) :



Il est adorable! On craque!



Le fils de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank est le premier petit-enfant du duc et de la duchesse de York, et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Élisabeth II et du duc d'Édimbourg.



Rappelons que les heureux parents se sont mariés lors d'une cérémonie royale en octobre 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor!

C'est à ce même endroit que le prince Harry a épousé Meghan Markle au printemps 2018.





Pool/Max Mumby/Getty Images



