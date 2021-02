La princesse Eugenie dévoile le prénom de son fils et d'adorables photos

La famille royale s'est agrandie au début du mois de février!

Eh oui, la princesse Eugenie, petite fille de la reine Elizabeth II et du prince Philip, est devenue maman le 9 février dernier et a mis au monde un mignon petit garçon.





C'est via Instagram que la princesse et son mari Jack Brooksbank ont dévoilé aujourd'hui en grande pompe le nom de leur petit ange, tout en publiant également de superbes photos de famille.

Dites bonjour à l'adorable August Philip Hawke Brooksbank!

«Nous voulons vous présenter August Philip Hawke Brooksbank. Merci pour tous vos merveilleux messages. Nos cœurs sont remplis de joie grâce à ce petit humain, et les mots ne sont pas suffisants. Nous étions impatients de partager ces photos avec vous!»

Au passage, les amoureux ont souligné le travail colossal de leur sage-femme, tout comme des travailleurs essentiels et du personnel hospitalier du Portland Hospital, une maternité privée de Londres.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel)!



Le fils de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank est le premier petit-enfant du duc et de la duchesse de York et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Élisabeth II et du duc d'Édimbourg.





Les heureux parents se sont mariés lors d'une cérémonie royale en octobre 2018 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

C'est à ce même endroit que le prince Harry a épousé Meghan Markle au printemps 2018.





On souhaite beaucoup de bonheur à la princesse Eugenie et à son mari avec leur nouveau petit trésor!



