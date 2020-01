La reine Élisabeth II accepte que Meghan et Harry vivent au Canada

Ça y est, la reine Élisabeth II a tranché : elle accepte que Meghan Markle et le prince Harry déménagent au Canada et passent la moitié de leur temps ici!

La souveraine de 93 ans a finalement parlé publiquement aujourd'hui, 5 jours après que le couple ait pris tout le monde par surprise en annonçant leur retrait partiel de la famille royale.

Voici le communiqué de Sa Majesté la reine :

A statement from the Queen: pic.twitter.com/OH83vneXvQ — Omid Scobie (@scobie) January 13, 2020

Traduction libre : « Aujourd’hui, ma famille a eu une discussion constructive sur le futur de mon petit-fils et sa famille.

Ma famille et moi supportons entièrement le désir de Harry et Meghan de se créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Malgré le fait qu’on aurait préféré qu’ils restent des membres de la famille royale actifs à temps plein, on respecte et on comprend leur souhait de devenir plus indépendants en tant que famille, tout en restant reconnus dans ma famille.

Harry et Meghan se sont assurés que ce soit bien clair : ils ne veulent pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie.

Nous nous sommes donc entendus sur le fait qu’il y aura une période de transition pendant laquelle les Sussex vont passer du temps au Canada et au Royaume-uni.

Ce sont des problèmes complexes à résoudre dans ma famille, et il y a encore du travail à faire, mais j’ai demandé à ce que les décisions finales soient prises dans les prochains jours. »

Meghan Markle et la reine en 2018. Crédit : Max Mumby/Indigo/Getty Images

Rappelons que Meghan Markle est arrivée au Canada la semaine dernière. Pour l'instant, on ignore dans quelle province elle et le prince Harry comptent s'installer.