La star canadienne de Degrassi Jahmil French meurt à 29 ans

L'acteur canadien Jahmil French, connu pour son rôle dans «Degrassi, nouvelle génération», est décédé lundi à l'âge de 29 ans.

La mauvaise nouvelle a été confirmée par l'agent de la star à CBC News : « C'est le cœur lourd que je confirme le décès de mon ami et client Jahmil French. Beaucoup se souviendront de lui pour sa passion pour les arts, son engagement dans son métier et sa personnalité vibrante. Je vous demande de garder sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile. »

La cause du décès du comédien n'a pas encore été révélée.





Isaiah Trickey - Getty Images



Jahmil French a incarné plusieurs rôles dans sa carrière, dont celui du personnage de Dave Turner dans 150 épisodes de la populaire série «Degrassi, nouvelle génération». On a pu aussi récemment le voir dans la série «Soundtrack» sur Netflix.

Plusieurs personnalités ont rendu hommage à Jahmil French sur les réseaux sociaux, dont la chanteuse et actrice Christina Millian, qui partageait la vedette avec l'acteur dans la série «Soundtrack».



« Je déteste que ceci soit vrai. Jahmil French, mon ami, tu me manqueras. Merci pour ton talent et ton énergie qui a gardé notre petite famille de Soundtrack soudée ensemble. Je suis heureuse d'avoir pu te connaître. Travailler avec toi a eu un impact sur moi et ta mère et toi étaient comme une famille pour moi. Aujourd'hui et à tous les jours, on se souviendra de toi et on continuera de vivre et d'être bon pour toi. Repose en paix Jah », a-t-elle écrit.



Toutes nos pensées vont aux proches de Jahmil French en cette période de deuil.



