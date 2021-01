L'actrice Cicely Tyson est décédée

L'actrice américaine Cicely Tyson est décédée jeudi à l'âge de 96 ans.



« C'est le coeur lourd que la famille de Mademoiselle CIcely Tyson annonce son départ paisible cet après-midi », a indiqué son agent dans un communiqué à l'AFP, sans préciser les causes du décès.





Jack Mitchell - Getty Images



Cicely Tyson a connu beaucoup de succès au cours de sa longue carrière qui a duré plus de 70 ans.

La star est notamment connue du grand public pour sa prestation dans le film Sounder en 1973. Sa prestation lui avait d'ailleurs valu une nomination aux Oscars.

On a également pu la voir au grand écran dans Fried Green Tomatoes et The Help.



Elle a remporté de nombreux prix, dont des Emmy Awards et un Tony Award.



En 2018, Cicely Tyson avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et son implication dans la lutte contre le racisme.





Kevin Winter - Getty Images



Une icône du cinéma et de Broadway qui vivra toujours à travers son oeuvre.

Toutes nos pensées vont aux proches de Cicely Tyson en cette période de deuil.







