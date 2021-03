Photos : Lady Gaga devient brune et dévoile son nouveau look à Rome!

Lady Gaga a dévoilé un tout nouveau look, aujourd'hui, dans les rues de Rome : elle est maintenant brune!



La célèbre chanteuse se trouve actuellement en Italie pour le tournage du nouveau film du réalisateur Ridley Scott.



Vêtue d'un blazer ample blanc et d'un pantalon large assorti, la star est plus belle que jamais. Pour compléter son style, elle porte également des chaussures plateforme et un superbe masque brillant!



Voici le look chic et élégant de Lady Gaga :





Deepixel - Getty Images

N'est-elle pas renversante?

Rappelons que le promeneur de chiens de Lady Gaga a été agressé par balles, la semaine dernière.



Ryan Fischer a reçu quatre balles dans la poitrine, tirées par deux hommes, qui ont aussi volé deux des trois bouledogues français de la star. L'homme de 30 ans se porte maintenant mieux.



Les deux chiens de la diva ont heureusement été retrouvés quelques jours plus tard. La star offrait une récompense de 500 000$ pour les retrouver.



