Lady Gaga éblouissante dans un superbe maillot zébré rose!

Lady Gaga a dévoilé une photo très sexy, ce week-end, sur Instagram!



Sur le portrait en question, la célèbre chanteuse profite de l'été au maximum et pose au soleil dans un superbe maillot zébré rose. L'interprète de Rain on me est plus belle que jamais!



Voici la publication en question :



Wow! Elle est à couper le souffle!



Toujours très généreuse avec ses fans, Lady Gaga publie régulièrement des parcelles de son quotidien. Nouvellement en couple avec l'entrepreneur Michael Polansky, elle file le parfait bonheur!



La star a d'ailleurs cuisiné un plat typiquement italien pour celui qu'elle aime. Voyez le résultat ci-dessous (faites défiler les images avec la flèche à droite):



« J'ai mis du rosé dans ma bolognaise. Préparer le dîner avec amour et une sauce italienne épicée. Amour à tout le monde !! 🍽🍷 🥃🍾 J'adore me connecter avec ma culture avec quelqu'un que j'aime ❤️ », a écrit la diva en légende de sa publication.



Tout comme Lady Gaga, de nombreuses stars ont récemment partagé des photos en maillot sur les réseaux sociaux. Découvrez 10 sensuelles publications de vos vedettes favorites en maillot de bain!



