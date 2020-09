Photos : Lady Gaga éblouissante et sexy pour Valentino!

Lady Gaga est le visage du nouveau parfum Voce Viva de Valentino!



La chanteuse est éblouissante dans les images de la campagne dévoilées sur les réseaux sociaux.



On peut y voir la star dans les bois vêtue d'une superbe tenue rouge, chantant la pièce Sine From Above, tirée de son plus récent album Chromatica. Son look élégant et glamour lui va à ravir.



Voyez ci-dessous le clip qui fait rêver :







« Ma voix est ce que je représente, ce qui me fait entendre, c’est la déclaration de mon individualité. La voix est vivante. Il a sa propre vie. C’est une force de la nature. La nature est puissante. Il est important de savoir comment vous l'utilisez », déclare la vedette de la pop dans un communiqué.



Lady Gaga est absolument magnifique sur les images promotionnelles :

Celle qui a récemment montré ses talents d'actrice dans A Star is Born aux côtés de Bradley Cooper serait actuellement pressentie pour camper un rôle dans l'univers X-Men. Découvez tous les détails maintenant.



