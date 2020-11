Lady Gaga : voyez son puissant discours au rassemblement de Joe Biden!

Les élections présidentielles américaines ont lieu aujourd'hui et Lady Gaga demande à ses fans d'aller voter dès maintenant, si ce n'est déjà fait.



La chanteuse a fait une apparition remarquée lundi soir lors d'un rassemblement de Joe Biden à Pittsburgh. Lors de son arrivée, elle portait un superbe masque orné de diamants avec l'inscription «Votez».





Drew Angerer/Getty Images

Drew Angerer/Getty Images



La star a livré un puissant discours contre Donald Trump qui a suscité un tonnerre d'applaudissement dans l'assistance : « À toutes les femmes et à tous les hommes qui ont des filles, des sœurs et des mères - tout le monde, peu importe comment vous vous identifiez: vous avez maintenant la possibilité de voter contre Donald Trump, un homme qui croit que sa popularité lui donne le droit d'attraper une de vos filles ou des sœurs ou des mères ou des épouses par n'importe quelle partie de leur corps. Votez pour Joe - c'est une bonne personne. »



Revoyez les images ci-dessous :







La vedette oscarisée a également chanté ses succès Shallow et You and I :







Dans une élection qui s'annonce historique, des millions d'Américains devront choisir au cours des prochaines heures entre les deux canddiats Joe Biden et Donald Trump.



Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités encouragent ainsi la population à s'enregistrer sur les listes électorales, et à voter. On vous invite à revoir 15 photos de stars qui sont allées voter dans les derniers jours!



Vous aimerez aussi :