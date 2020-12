Le couturier français Pierre Cardin est décédé

Le célèbre couturier français Pierre Cardin est décédé, ce mardi, à l'âge de 98 ans.



Sa famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué envoyé aux médias.



« Jour de grande tristesse pour toute notre famille, Pierre Cardin n’est plus. Le grand couturier qu’il fut, a traversé le siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode mais pas seulement, Nous sommes tous fiers de son ambition tenace et de l’audace dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Homme moderne aux multiples talents et à l’énergie inépuisable, il s’est inscrit très tôt dans les flux de la mondialisation des biens et des échanges. »

Au cours de sa longue carrière, Pierre Cardin a marqué le monde de la mode avec son esthétique futuriste.

Il a notamment travaillé avec Christian Dior avant de créer sa propre maison de couture. Il a connu une grande popularité en Asie, où il a organisé des défils en Chine dès 1979.



Il a habillé plusieurs stars, dont John Steed pour la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, ainsi que les Beatles.





La marque Pierre Cardin est présente, sous forme de franchises, dans plus de 100 pays à travers le monde.



