Le prince Harry et Meghan Markle ne fêteront pas Noël avec la reine Elisabeth II cette année

Tout comme nous, la famille royale devra fêter Noël différemment cette année!



En raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, le prince Harry et Meghan Markle, ainsi que leur fils Archie, ne pourront pas fêter Noël auprès de la reine Elisabeth II.



Selon la biographe royale Penny Junor, la reine serait attristée de ne pas voir la famille Sussex pendant le temps des Fêtes.



« Je suis certaine que la reine sera très triste de ne pas voir Harry et Meghan et son plus jeune arrière-petit-enfant. Harry s'entend très bien avec ses consins et je suppose qu'il sera déçu de ne pas les voir et de ne pas passer du temps avec ses grands-parents qu'il adore. »



Des sources affirment que la famille royale se réunira tout de même sur Zoom le jour de Noël.



Rappelons que le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont fait couler beaucouop d'encre cette année en renonçant à leur titre d'altesse royale. Après des jours de crise à Buckingham, le couple a établi une entente avec la reine Elisabeth II. Le couple a depuis passé du temps au Canada et ainsi entamé une nouvelle vie «plus indépendante» de la monarchie britannique.



Sur une autre note, Meghan Markle a révélé avoir fait une fausse couche cet été dans un texte publié par le New York Times. La duchesse de Sussex est revenue avec émotion sur ce triste événement survenu en juillet dernier. Lisez maintenant son témoignage.





