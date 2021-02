Le prince Harry et Meghan Markle perdent leurs derniers titres officiels

Appelez-les tout simplement Harry et Meghan...

C'est maintenant officiel: le prince Harry, petit-fils d'Elizabeth II, et sa femme Meghan Markle, ont perdu leurs derniers titres officiels après avoir confirmé à la Reine leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique.



Gareth Cattermole/Getty Images



Souhaitant dorénavant voler de leurs propres ailes afin de ne pas avoir à composer chaque minute de leur vie avec la pression médiatique, Harry et Meghan ont tiré un trait définitif sur leurs engagements au sein de la famille royale, acquérant aussi leur indépendance financière.

«Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à sa majesté la Reine qu’ils ne redeviendront pas membres actifs de la famille royale», annonce le Buckingham Palace dans un communiqué.

«À la suite de conversations avec le duc, la Reine a écrit pour confirmer qu’en renonçant au travail lié à l’appartenance à la famille royale, il n’est pas possible de continuer à exercer les responsabilités et devoirs inhérents à une vie au service du public!»



Karwai Tang/WireImage via Getty Images



Les titres seront donc répartis entre les autres membres de la famille royale. Harry perdra ainsi ses titres militaires, notamment dans les Royal Marines après avoir servi en Afghanistan et Meghan Markle perdra ses patronages caritatifs, notamment au National Theatre de Londres.

«Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille!», a indiqué le palais.

Instagram Misan Harriman



Après avoir vécu une fausse couche plus qu'éprouvante l'été dernier, c'est avec bonheur qu'on apprenait dimanche dernier que Meghan Markle attendait la venue de la cigogne. Harry, Meghan et leur fiston Archie se sont d'ailleurs installés en Californie et ont des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify.

Le couple se confiera aussi prochainement dans une entrevue exclusive à Oprah Winfrey!



Yui Mok - WPA Pool/Getty Image



Quoi qu'il en soit, on a bien hâte de savoir ce que leur avenir leur réserve!



