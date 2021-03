Le prince Harry et Meghan Markle dévoilent le sexe de leur deuxième enfant

Le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé le sexe de leur deuxième enfant, lors de leur entrevue avec Oprah Winfrey, dimanche soir.

Il s'agit d'une petite fille!



« Avoir un enfant, c'est déjà extraordinaire, mais un garçon, puis une fille... Que demander de plus? Je suis reconnaissant », a révélé Harry.

Meghan Markle a ensuite confirmé que l'accouchement était prévu pour cet été.

Le prince Harry et Meghan Markle avaient annoncé attendre leur deuxième enfant le 14 février dernier.



« Nous pouvons confirmer qu’Archie va être grand frère. Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d’attendre leur deuxième enfant! » avait révélé le porte-parole du couple.



Sur les réseaux sociaux, un magnifique portrait des Sussex en noir et blanc avait circulé, où on pouvait voir le ventre arrondi de Meghan Markle.

Instagram Misan Harriman

Rappelons que le prince Harry et Meghan Markle sont déjà parents du mignon petit Archie, né en juillet 2019. En novembre dernier, Meghan Markle avait dévoilé avoir fait une fausse couche au cours de l'été 2020.



Chris Jackson - Getty Images



