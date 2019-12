Le prince Harry se déguise en Père Noël et c'est étrangement sexy!

Le prince Harry s'est déguisé en Père Noël, cette semaine, afin de remonter le moral des enfants de la fondation Scotty's Little Soldiers.

Il s'agit d'un organisme qui supporte les tout-petits qui ont perdu un parent alors qu'il servait dans les forces armées britanniques.

Tout d'abord, on tient à mentionner le grand coeur du prince Harry. Ce geste merveilleux mettra le sourire dans le visage des enfants pour qui la période des fêtes peut être très difficile.

Maintenant, on doit avouer qu'on trouve que le célèbre époux de Meghan Markle fait un Père Noël très sexy!

Voici le look du prince Harry avec son ensemble rouge et blanc et sa fausse barbe :

Scotty's Little Soldiers

Pas mal, n'est-ce pas?

Vous pouvez voir son message vidéo en vous rendant sur le site officiel de la fondation!

