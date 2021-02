Le Prince Philip est hospitalisé à 99 ans pour une infection

Le Prince Philip est hospitalisé depuis le 26 février dernier pour une infection.



Un porte-parole du Buckingham Palace a indiqué mardi que l'homme de 99 ans devra rester à l'hôpital pour plusieurs jours.



« Le duc d'Édimbourg restera à l'hôpital King Edward VII où il recoit des soins médicaux pour une infection. Il répond bien au traitement et se sent miuex, mais il ne quittera pas l'hôpital avant plusieurs jours. »



Le palais a aussi précisé que l'infection en question n'est pas liée à la COVID-19.



La Reine Elizabeth et le prince Philip ont d'ailleurs été vaccinés contre le coronavirus au début de l'année.

WPA Pool - Getty Images



Le Prince Charles, le fils de Philip, a rendu visite à son père à l'hôpital le week-end dernier.

TOLGA AKMEN - Getty Images

TOLGA AKMEN - Getty Images



Le prince Philip aura 100 ans en juin prochain. On espère qu'il retrouvera la forme rapidement!





Vous aimerez aussi :