Voici la magnifique carte de Noël du prince William et Kate Middleton!

Le prince William et Kate Middleton ont dévoilé leur traditionnelle carte de Noël, cette semaine!



Sur le portrait, le couple royal pose avec ses trois enfants : le prince Louis (2 ans), la princesse Charlotte (5 ans) et le prince George (7 ans). Le cliché a été pris dans la résidence de Anmer Hall, dans le Norfolk, où la famille a passé le confinement.



« Le duc et la duchesse sont heureux de partager une nouvelle image de leur famille, qui figurera sur leur carte de Noël cette année », peut-on lire en légende de la publication sur le compte Instagram de Kensington Royal.



Voici le magnifique cliché du photographe Matt Porteous :



Ils sont si beaux ensemble!



Le père du prince William, le prince Charles, et sa femme, Camilla Parker-Bowles, ont aussi révélé leur carte de voeux. On peut y voir le prince de Galles et la duchesse de Cornwall entourés de fleurs colorés dans le jardin de Birkhall, l'une des résidences de la famille royale en Écosse.



Voici la photo en question :



Sur une autre note, Meghan Markle a fait une apparition surprise à la télévision nationale, dimanche dernier. L'épouse du prince Harry a pris la parole à l'émission spéciale CNN Heroes, qui célèbre les moments et les gens les plus inspirants de l'année. Voyez les images virales maintenant!



