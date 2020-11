Le prince William et Kate Middleton en deuil

Le prince William et Kate Middleton sont en deuil.



Dimanche, le couple royal a annoncé avec tristesse le décès de leur chien Lupo, sur les réseux sociaux.



Le cocker anglais partageait la vie de la famille royale depuis de nombreuses années déjà et était une figure incontournable des photos de la famille royale britannique.



« C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition de notre chien, décédé au cours du week-end dernier. Lupo a toujours été au coeur de notre famille depuis neuf ans et il va tellement nous manquer », a écrit le couple royal en légende de leur publication sur le compte Instagram de Kensington Royal.



Le frère de la duchesse, James Middleton, a rendu lui aussi un dernier hommage à l'animal : « Rien ne peut jamais vous préparer à la perte d'un chien. Pour ceux qui n'ont jamais eu de chien, il peut être difficile de comprendre. Cependant, pour ceux qui ont aimé un chien, sachez la vérité : un chien n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un membre de la famille, un meilleur ami, un fidèle compagnon, un enseignant et un thérapeute. »



Quel beau chien!



La perte d'un animal de compagnie n'est jamais facile. On envoie toutes nos pensées positives au prince William, Kate Middleton et leurs enfants!



