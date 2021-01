Le rappeur Dr. Dre hospitalisé après un anévrisme cérébral

Dr. Dre est présentement hospitalisé à Los Angeles après avoir été victime d'un anévrisme cérébral.



Le célèbre rappeur américain a été admis au centre médical Cedars-Sinai lundi soir.



Le musicien de 55 ans a tenu à rassurer ses fans mardi en précisant qu'il va mieux et qu'il pourra bientôt rentrer à la maison.

« Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons voeux. Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l'hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars », a-t-il écrit sur son compte Instagram officiel.



L'hospitalisation de Dr. Dre a semé l'émoi sur les réseaux sociaux. De nombreuses stars ont envoyé leur support au légendaire producteur, notamment sur Twitter.



Voici entre autres les messages de Ice Cube et Missy Elliott :



Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj — Ice Cube (@icecube) January 6, 2021

🥺Prayers up for Dr. Dre and his family for healing & Strength over his mind & body🙏🏾 https://t.co/WI4k3d9U4w — Missy Elliott (@MissyElliott) January 6, 2021



On se croise les doigts pour que son état s'améliore et qu'il nous revienne vite sur pied!



Kevin Winter - Getty Images



