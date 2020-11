Les 10 plus beaux looks des American Music Awards 2020!

La cérémonie des American Music Awards avait lieu ce dimanche au Microsoft Theater à Los Angeles.



La prestigieuse soirée a eu lieu dans des conditions exceptionnelles afin de respecter les consignes sanitaires.



De nombreuses stars ont attiré tous les regards dans des tenues fashion et glamour.



Voici nos 10 looks préférés de la soirée :

Ciara





ABC - Getty Images

Doja Cat

ABC - Getty Images



Jennifer Lopez





Emma McIntyre - Getty Images

Paris Hilton

ABC - Getty Images



Dua Lipa





Gareth Cattermole - Getty Images

Laverne Cox

ABC - Getty Images

Bebe Rexha

ABC - Getty Images

Cara Delevingne





ABC - Getty Images

Taraji P. Henson

ABC - Getty Images

Becky G





Emma McIntyre - Getty Images



Les vedettes américaines ont également enfilé leurs plus beaux habits en octobre dernier à l'occasion des Billboard Music Awards! Voyez maintenant leurs looks!



