Les 10 plus beaux looks des Golden Globes 2021!

La prestigieuse soirée des Golden Globes 2021 a eu lieu dimanche soir dans des conditions exceptionnelles afin de respecter les consignes sanitaires.



C'est dans différents lieux que vos stars préférées ont célébré le meilleur du cinéma et de la télévision en 2020. Les animatrices Tina Fey et Amy Poehler étaient absolument géniales!





NBC - Getty Images



De nombreuses vedettes ont attiré tous les regards dans des tenues fashion et glamour. Voici nos 10 looks favoris sur le tapis rouge :

Margot Robbie

Todd Williamson/NBC - Getty Images



Jane Fonda





Todd Williamson/NBC - Getty Images



Gal Gadot





Jane Fonda - Getty Images





Angela Bassett

Todd Williamson/NBC - Getty Images



Awkwafina





Todd Williamson/NBC - Getty Images

Laura Dern

Todd Williamson/NBC - Getty Images





Jamie Lee Curtis





Todd Williamson/NBC - Getty Images

Salma Hayek





Todd Williamson/NBC - Getty Images





Tiffany Haddish

Todd Williamson/NBC - Getty Images



Amanda Seyfried





Handout - Getty Images



Tout comme les Golden Globes, la soirée des Oscars 2021 sera diffusée en direct depuis « de multiples sites ». Rappelons que le gala a été reporté au 25 avril cette année en raison de la pandémie de COVID-19.



