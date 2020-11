Les images au golf de Donald Trump pendant sa défaite deviennent virales

Joe Biden a été élu président des États-Unis ce matin! Bien évidemment, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe et les réjouissances fusent de toutes parts sur les réseaux sociaux, les gens savourant le fait que Donald Trump devra faire ses valises très bientôt.

Pendant ce temps, sur Twitter, Trump continue toujours de vivre dans le déni, clame haut et fort qu'il a gagné les élections et soutient qu'il y a eu une fraude électorale.

Pathétique.



Instagram Donald Trump



D'ailleurs, à l'annonce de la victoire de Joe Biden, Donald Trump jouait paisiblement au golf. Il n'en fallait pas plus pour que les images de lui au Trump National Golf Course à Sterling, en Virginie, deviennent virales. On l'imagine très bien sacrer contre ses minions, donnant des coups de fer dans le sable en apprenant la nouvelle...



Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images

Al Drago/Getty Images





Le call de Guy A. Lepage est épique!



Je me demande combien @realDonaldTrump a joué aujourd’hui ? #golf — Guy A Lepage (@guyalepage) November 7, 2020

Alors que les partisans de Joe Biden s'amassaient autour de la Maison-Blanche pour célébrer sa victoire, Donald Trump revenait bien pénard au travail... Nul doute, pour quelqu'un qui a «supposément gagné» l'élection présidentielle, il a l'air COMBLÉ et HEUREUX!



ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images



Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, ont aussi félicité le président élu Joe Biden pour sa victoire!



Félicitations, @JoeBiden et @KamalaHarris. Nos pays sont de proches amis, partenaires et alliés. Nous avons une relation unique sur la scène internationale. J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Je félicite @JoeBiden pour sa campagne et sa victoire aux présidentielles américaines.

Je suis déterminé à travailler avec la nouvelle administration pour faire prospérer notre relation et pour devenir la batterie verte du nord-est de l’Amérique. — François Legault (@francoislegault) November 7, 2020

Vous aimerez aussi :