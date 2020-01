Les plus beaux looks de Jennifer Lopez sur les tapis rouges

Jennifer Lopez foulera le tapis rouge de la cérémonie des Golden Globes ce dimanche. La célèbre diva pourrait très bien y être récompensée pour son rôle dans le film Hustlers!



Partout où elle passe, la chanteuse attire tous les regards avec des looks élégants, glamour et sexy.



À quelques heures des Golden Globes, profitons-en pour revoir les 10 plus beaux styles de JLo sur les tapis rouges :



La première de Selena en 1997

Jim Smeal - Getty Images



Grammy Awards en 2000





Scott Gries - Getty Images





Soirée Vanity Fair pour les Oscars en 2006





Jon Kopaloff - Getty Images







Oscars en 2012





Lester Cohen - Getty Images





Golden Globes en 2013





Kirk McKoy - Getty Images





MTV Video Music Awards en 2014





Frazer Harrison - Getty Images





American Music Awards en 2018





Frazer Harrison - Getty Images





Met Gala en 2017





Jamie McCarthy - Getty Images





Oscars en 2019





Jeff Kravitz - Getty Images



Festival international du film de Toronto en 2019





Frazer Harrison - Getty Images



Met Gala en 2019





Dimitrios Kambouris - Getty Images





